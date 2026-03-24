Первые трудовые мигранты из Шри-Ланки уже отправлены в Россию, заявил посол

Российский посол в Шри-Ланке Леван Джагарян в интервью ТАСС сообщил, что первые трудовые мигранты из этой страны уже начали прибывать в Россию, однако масштабного притока рабочей силы в ближайшее время ожидать не стоит.
Дипломат пояснил, что реализация соответствующих программ сталкивается с серьезными трудностями. В частности, поступали жалобы от граждан Шри-Ланки на невыплату заработной платы в Псковской области.
В связи с текущей ситуацией и имеющимися организационными проблемами, как отметил Джагарян, оснований прогнозировать значительное увеличение числа трудовых мигрантов из Шри-Ланки в обозримом будущем нет.
При этом ранее посол Шри-Ланки в Москве Шобини Гунасекера в интервью ТАСС заявляла о готовности страны увеличить поток своих граждан в Россию, подчеркивая наличие большого количества как квалифицированных, так и полуквалифицированных кадров.
