Эксперт Раевский дал советы по выбору мессенджера взамен Телеграм

На фоне замедления работы популярного мессенджера полноценной альтернативой станет Мах.

Роскомнадзор начал замедлять работу Телеграм в России еще в начале февраля этого года. Причиной стали неоднократные нарушения законодательства Российской Федерации со стороны мессенджера. Как выбрать достойную альтернативу Телеграм, в беседе с aif.ru рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.

По его мнению, национальный мессенджер Мах имеет набор функций, поэтому приложение становится все популярнее в стране. Если пользователь хочет выбрать другой мессенджер, главное — учесть два фактора.

«Нужно выбирать альтернативу по вашим потребностям, потому что они у всех разные. Это первое. Второй момент, нужно определить, сколько человек из вашего окружения используют выбранный мессенджер. Потому что нет смысла переходить на какое-то экстравагантное приложение, которым никто не пользуется. Вопрос в том, где общаются ваши друзья, семья, знакомые», — пояснил эксперт.

Ранее мы писали, что Телеграм практически перестал работать в Нижегородской области 20 марта.