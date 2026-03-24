Рыжую лисицу повстречали краевые инспекторы в заказнике «Огнянский»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Мотыгинском районе в заказнике «Огнянский» государственные инспекторы дирекции по ООПТ во время очередного рейда заметили лису.

Источник: НИА Красноярск

Как сообщает дирекция, животное с характерным рыжим окрасом и белым кончиком хвоста наблюдало за инспекторами с обочины, настороженно шевеля ушами, но не скрывалось и сохраняло спокойствие.

«Он настороженно шевелил ушами, и был готов в любой момент вприпрыжку скрыться за высокими сугробами, но всё-таки сохранил спокойствие, дождавшись, когда инспекторы уедут. Его бесстрашие словно говорило о том, что он на ООПТ, и там безопасно», — отмечают в соцсетях дирекции по ООПТ.