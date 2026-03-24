Стало известно, сколько будут стоить брелоки для оплаты проезда в Перми

Мэрия Перми озвучила цену брелоков для оплаты проезда в Перми, передаёт интернет-газета ТЕКСТ.
Речь идёт об альтернативных носителях для транспортных карт, внедрение которых разрабатывают городские власти. В департаменте транспорта поясняют, что чип, на который записана транспортная карта, технически можно встроить в любой предмет. Это должно позволить пассажирам выбирать тот носитель, который им удобнее.
Сейчас, по информации издания, в пермской мэрии подготовили официальные документы, открывающие возможности для оплаты проезда брелоками (их можно прикрепить к ключам) и стикерами (небольшие наклейки с чипом NFC, которые можно прикрепить на телефон, чехол и любую другую поверхность). Предварительная стоимость этих приспособлений — по 150 рублей. Сроки запуска новых платёжных инструментов пока не утвердили.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Перми на маршрут № 59 в Перми вышел трёхосный автобус. Длина машины составляет 14,5 м, что на 2,5 м больше, чем у классического двухосного автобуса большого класса. Сидячих мест в салоне — 51, а общая вместимость составляет 130 человек. Машина вышла на линию в год 100-летия автобусного движения в городе и оформлена в специальной памятной ливрее.