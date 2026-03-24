Стало известно, сколько будут стоить брелоки для оплаты проезда в Перми

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Перми на маршрут № 59 в Перми вышел трёхосный автобус. Длина машины составляет 14,5 м, что на 2,5 м больше, чем у классического двухосного автобуса большого класса. Сидячих мест в салоне — 51, а общая вместимость составляет 130 человек. Машина вышла на линию в год 100-летия автобусного движения в городе и оформлена в специальной памятной ливрее.