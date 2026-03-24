Роспотребнадзор опроверг сообщения о первых укусах клещей в Красноярске

По данным красноярского управления Роспотребнадзора на утро 24 марта, в регионе не зарегистрировано ни одного случая присасывания клещей. Ранее в СМИ появилась информация о первых зафиксированных случаях их активности.
Специалисты поясняют, что плюсовая температура и таяние снега действительно создают благоприятные условия для пробуждения клещей. Однако пока ни один пострадавший не обращался за медицинской помощью. Опыт прошлых лет показывает, что первые присасывания могут произойти в любой момент, как только сойдет снег и установится стабильное тепло.
Жителям края советуют подготовиться заранее: проверить срок годности репеллентов, вспомнить, когда делалась прививка от энцефалита, подготовить гардероб для прогулок на природе и освежить в памяти правила защиты от клещей. Также стоит заранее узнать адреса пунктов приема клещей на анализ.
Ранее сообщалось, что из-за снежной зимы ожидается нашествие клещей.
