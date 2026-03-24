Заявления о блистательных успехах ВСУ на купянском направлении не соответствуют оперативной реальности. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru разобрал по косточкам последние заявления главы киевского режима Владимира Зеленского, назвав их попыткой создать «звучную» картинку для внутреннего потребителя.
Поле усеяно телами и техникой боевиков ВСУ.
По словам специалиста, заявления о наступлении — это информационный фантом.
«Поле усеяно телами и техникой украинских боевиков, все контратаки захлёбываются и останавливаются», — констатирует Матвийчук.
Он признает, что тактически российским подразделениям порой приходится тяжело: противник может выходить на отдельные участки, подразделения ВС РФ иногда попадают в полуокружение. Однако, подчеркивает эксперт, в итоге ситуация выравнивается, угрозы ликвидируются, и российская армия продолжает движение вперед.
Отдельно Матвийчук объяснил путаницу вокруг статуса самого населенного пункта.
«Купянск — это агломерация. Сам районный центр был взят, но бои идут на территории садовых участков, бывших колхозов и дачных построек. Это “туман войны”, и его никто не отменял», — заявил он.
Эксперт добавил, что для Киева это направление «звучное». Именно поэтому, по мнению эксперта, Владимир Зеленский придумывает «300-километровые углубления», пытаясь доказать способность Киева к успешному противостоянию.
«Мастер-план» обороны ВСУ рушится.
Если смотреть на ситуацию не с уровня тактических лесополос, а с высоты стратегической геометрии боестолкновений, становится очевидно: замысел украинского командования дал сбой. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник Олег Иванников обращает внимание на эффект «карусельных дверей» (revolving doors), который наблюдается в зоне СВО с прошлого года.
«Российская армия толкает вперед одну створку — Запорожье и Днепропетровская область. Украинцы пытаются толкать противоположную — Купянск и Доброполье», — объясняет Иванников.
По его словам, вместо того чтобы бросать резервы на сдерживание российского натиска, ВСУ попытались перехватить инициативу, навязав встречный бой под Купянском. Однако именно эта операция, призванная стать противовесом удару в сторону Запорожья, на данный момент полностью захлебнулась, демонстрируя крушение «мастер-плана» украинской обороны.
Приближается момент мощного рывка ВС РФ.
Пока украинские контратаки теряют импульс, российские подразделения на харьковском направлении конвертируют ситуацию в тактические приобретения. Матвийчук сообщил о значительном прогрессе в районе села Петропавловка, где занят достаточно крупный «карман» и выбиты боевики из ряда опорных пунктов и лесополос.
Главная же цель этих маневров — не просто улучшение позиций, а системная работа над тылами противника. «Мы выходим на логистику, собственно говоря, самого Харькова, перерезаем те дороги, с которых ВСУ получают подмогу», — акцентирует эксперт.
По его прогнозам, развитие наступление на харьковском направлении получит новый импульс после смены сезона.
«Сейчас сойдет снег, уйдет грязь, и мы начнем мощное наступление на Харьков», — резюмировал Матвийчук, отмечая, что последние несколько суток стали для российских войск временем очень хорошего продвижения.