«Патриот своей Родины»: умер зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
«Скоропостижно ушел из жизни наш коллега Юрий Николаевич Швыткин. Патриот своей Родины — России. Защищал страну добровольцем в зоне СВО», — следует из сообщения на сайте Госдумы.
Парламентарий был удостоен множества наград, включая три ордена Мужества и медали за боевые заслуги. Володин подчеркнул вклад Швыткина в поддержку участников спецоперации и их семей.
Володин выразил соболезнования в связи с утратой. Он добавил, что Швыткин пользовался уважением коллег и избирателей. Зампред комитета Госдумы по обороне на протяжении многих лет отстаивал интересы жителей Красноярского края.
«Его уход — невосполнимая утрата. Нам всем он запомнится скромным, отзывчивым и надежным товарищем», — заключил спикер Госдумы.
В нижней палате парламента добавили, что Швыткин с 1986 по 1992 год он служил в 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. В период с 1992 по 2001 годы он работал в органах внутренних дел Красноярского края.
Юрий Швыткин также принимал участие в боевых действиях в Чечне в 1995—1996 годах.
