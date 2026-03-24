Оленеводы из отдаленных поселков Таймыра проходят курс лечения в санатории Железногорска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Оленеводы Таймыра и члены их семей проходят санаторно-курортное лечение в санатории «Юбилейный» в Железногорске.
Средства на санаторно-курортный отдых выделяются в рамках краевой программы «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов».
В этом году заявки на отдых и восстановление здоровья подали 18 человек — все они получили путевки. На лечение приехали труженики тундры из Носка, Тухарда, Попигая, Новорыбной и Сындасско, отмечает пресс-служба краевого агентства по развитию северных территорий и поддержке КМН.
Восстановительный курс длится две недели и включает в том числе лечение заболеваний позвоночника, суставов, сердечно-сосудистой системы. Для отдыхающих также организован досуг: бассейн, кинотеатр, библиотека, бильярд, караоке и культурные мероприятия.
«Оленеводы Таймыра охотно ездят на санаторно-курортное лечение. Поправить здоровье можно раз в два года. Участникам программы не только предоставляют бесплатные путевки в санаторий, но и оплачивают проезд от места жительства до места лечения и обратно», — прокомментировал руководитель агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края Антон Нарчуганов.