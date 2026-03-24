Рыбакина разгромила соперницу и вышла в ¼ финала турнира в Майами

АСТАНА, 24 мар — Sputnik. Вторая ракетка мира Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Майами, уверенно обыграв соперницу из Австралии Талию Гибсон (68 позиция в WTA).
Казахстанская теннисистка в течение часа в матче ⅛ финала обыграла Гибсон в двух сетах со счетом 6:2, 6:2. По ходу матча Рыбакина сделала семь эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. Гибсон подала навылет один раз, допустила одну двойную ошибки и не смогла реализовать ни одного заработанного брейк-пойнта.
В следующем раунде соперницей казахстанки станет американская теннисистка Джессика Пегула (5-я ракетка мира), которая вышла в четвертьфинал обыграв румынку Жаклин Кристиан (36 WTA) со счётом 6:4, 6:1. Встреча за выход в полуфинал турнира WTA 1000 Miami Open запланирована на 25 марта.