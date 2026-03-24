Кладбище «Восточное» в Перми передадут в собственность края

Пермская городская Дума одобрила проект решения о безвозмездной передаче кладбища «Восточное» в собственность Пермского края, инициированного главой города Эдуардом Сосниным. Соответствующий документ размещен на сайте гордумы.
В рамках планируемой передачи мэрия Перми предоставит движимое и недвижимое имущество, а также земельные участки, расположенные на территории кладбища. Балансовая стоимость недостроенных зданий составляет 233 млн рублей, а совокупная стоимость газорегуляторного пункта, ограждения и цепи — 1,47 млн рублей.
В период с 2009 по 2024 год на территории Восточного кладбища реализовывался инвестиционный проект по строительству крематория, который в итоге не был завершен. Напомним, в феврале текущего года был опубликован контракт на содержание 21 кладбища в Пермском муниципальном округе на сумму 9,9 млн рублей. Средства предназначены для обеспечения круглогодичного обслуживания мест захоронения.