В Красноярске с улицы Шахтеров вывезли брошенный грузовик

С начала этого года с улиц Центрального района Красноярска убрали уже 6 брошенных автомобилей, сообщили в администрации.
Два транспортных средства переместили на спецстоянку за счёт бюджетных средств, грузовик марки «Вольво» на улице Шахтеров пришлось вывозить с помощью эвакуатора. Остальные машины убрали собственники после уведомления о предстоящем вывозе.
В настоящее время продолжается работа в отношении еще 12 автомобилей, стоящих на улицах Дмитрия Мартынова, Дубровинского, Парижской Коммуны, Республики и других. По ним пока не истекли сроки, которые необходимы для признания брошенными. Узнать о том, какие машины в скором времени будут перемещены на спецстоянку, можно на сайте мэрии.
«Мы последовательно освобождаем муниципальную территорию от брошенной техники любых габаритов — от легковых автомобилей до грузовиков и автобусов. Хочу напомнить собственникам: гораздо разумнее убрать транспортное средство самостоятельно, чем потом компенсировать затраты на его вывоз. Практика показывает, что большинство владельцев автомобилей уже понимают это», — рассказал руководитель администрации Центрального района Дмитрий Безруких.
Напомним, по закону транспортное средство могут признать брошенным, если оно не используется более 30 дней, у него отсутствуют колёса, детали кузова, стёкла и т.д. Комиссия обследует автомобиль и составляет акт, данные отправляют в полицию. Чтобы найти собственника, уведомление разместят на самом авто, а также опубликуют в газете «Городские новости» и на сайте администрации города. После этого у владельца будет 30 дней, чтобы привести автомобиль в порядок. Если процесс поисков хозяина не приведет к результату — машину отправят на спецстоянку. Для возвращения владельцам понадобится возместить затраты на перемещение, а также предъявить паспорт, документы о праве собственности и документы на машину.
