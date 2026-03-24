Третий этап FUN CUP пройдет в Фанпарке «Бобровый лог» в выходные

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 28 марта в Фанпарке «Бобровый лог» состоится III этап любительских стартов среди горнолыжников и сноубордистов в возрасте от 14 лет в личном зачете.
Тайминг соревнований:
10:00−11:00 — подтверждение регистрации участников, выдача стартовых номеров.
11:00 — загрузка стартовых протоколов в систему хронометража.
11:30 — торжественное открытие соревнований. Приветствие участников судейской коллегией.
11:45 — просмотр трассы горнолыжниками.
12:00 — старт открывающих трассы.
12:05 — I заезд Горные лыжи.
12:50 — II заезд Горные лыжи.
13:20 — 13:50 перестановка трассы.
13:50 — просмотр трассы сноубордистами.
14:10 — старт открывающих трассы.
14:15 — старт I заезд.
14:40 — старт II заезд.
15:30 — построение участников соревнований и награждение.
Спортсмены-любители соревнуются по всем правилам большого спорта, за ходом заездов следят профессиональные судьи международного класса.
Подробности — на официальном сайте Фанпарка bobrovylog.ru.