Третий этап FUN CUP пройдет в Фанпарке «Бобровый лог» в выходные

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 28 марта в Фанпарке «Бобровый лог» состоится III этап любительских стартов среди горнолыжников и сноубордистов в возрасте от 14 лет в личном зачете.

Источник: НИА Красноярск

Тайминг соревнований:

10:00−11:00 — подтверждение регистрации участников, выдача стартовых номеров.

11:00 — загрузка стартовых протоколов в систему хронометража.

11:30 — торжественное открытие соревнований. Приветствие участников судейской коллегией.

11:45 — просмотр трассы горнолыжниками.

12:00 — старт открывающих трассы.

12:05 — I заезд Горные лыжи.

12:50 — II заезд Горные лыжи.

13:20 — 13:50 перестановка трассы.

13:50 — просмотр трассы сноубордистами.

14:10 — старт открывающих трассы.

14:15 — старт I заезд.

14:40 — старт II заезд.

15:30 — построение участников соревнований и награждение.

Спортсмены-любители соревнуются по всем правилам большого спорта, за ходом заездов следят профессиональные судьи международного класса.

Подробности — на официальном сайте Фанпарка bobrovylog.ru.