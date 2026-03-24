В Красноярск привезут еще 155 газомоторных автобусов

В Красноярск привезут еще 155 новых автобусов на газу. Об этом во время своего отчета перед Горсоветом рассказал мэр Сергей Верещагин.
Он пояснил, что первая партия из 55 машин должна поступить уже в апреле. Закупку еще 100 автобусов объявят во втором квартале 2026 года.
Также мэр рассказал, что по запросам жителей планируется поменять некоторые маршруты общественного транспорта. Среди поступивших от горожан предложений — увеличить количество маршрутов через Николаевский мост и пустить автобусы до нового Шинного кладбища.
«Это требует создания нормативной дороги, работу ведут. В целом с учётом строительства метро нужна новая стратегия маршрутной сети. Сейчас специалисты из Москвы вместе с красноярскими экспертами разрабатывают новую схему: анализируют запросы горожан, новые направления, экономику. Осенью представят предложения — будем обсуждать», — приводят в пресс-службе слова Сергея Верещагина.