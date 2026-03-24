За 20 дней марта 96 иностранцев из Красноярского края выдворены из РФ

По итогам рейдов по противодействию незаконной миграции, проведённых в Красноярском крае, за 20 дней марта 2026 с территории России выдворены 96 иностранцев.
По данным МВД, сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии в ходе проверок объектов потенциального скопления иностранных граждан — в том числе общепитов, торговых, строительных и промышленных зон — выявили и пресекли 529 правонарушений в сфере миграции и 110 нарушений ПДД, допущенных иностранцами.
«Наложено штрафов на общую сумму свыше двух миллионов рублей. 96 иностранных граждан подвергнуты административному выдворению. 266 лицам сокращены сроки временного пребывания. Вынесено 233 решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию. Возбуждено 26 уголовных дел по фактам фиктивной регистрации и постановки на миграционный учёт иностранных граждан», — рассказали в МВД.
Ведомство продолжает контролировать пребывание и трудовую деятельность иностранцев на территории Красноярского края.