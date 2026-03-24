На Дону медсестра умерла от непроходимости, пока её лечили от панкреатита

По словам Юлии, 6 января 2025 года ее мать увезли в больницу на «скорой». Фельдшер вызывала хирурга В., однако врач отказался приехать, поставив диагноз «панкреатит» дистанционно, по телефону, и назначил лечение. Состояние пациентки ухудшалось. Только 14 января, когда женщина уже не могла ходить, терапевт Владимир Кузьминов заподозрил непроходимость кишечника и отправил ее на рентген. Спасти Веру Кутахину не удалось — через несколько часов она скончалась в палате интенсивной терапии.