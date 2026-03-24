На Дону медсестра умерла от непроходимости, пока её лечили от панкреатита

В Песчанокопском районе Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 67-летней женщины, которая, по данным экспертизы, скончалась из-за несвоевременно поставленного диагноза и неверного лечения. Дочь погибшей добивалась справедливости больше года.
Жительница села Песчанокопское Вера Кутахина, проработавшая 42 года медсестрой в местной больнице, скончалась в январе 2025 года. Ее дочь, Юлия Шеховцева, обратилась в Следственный комитет после того, как усомнилась в заключении медиков. Как сообщает издание Donday, трагедия развернулась после того, как у женщины появились симптомы, которые врачи изначально не смогли правильно интерпретировать.
По словам Юлии, 6 января 2025 года ее мать увезли в больницу на «скорой». Фельдшер вызывала хирурга В., однако врач отказался приехать, поставив диагноз «панкреатит» дистанционно, по телефону, и назначил лечение. Состояние пациентки ухудшалось. Только 14 января, когда женщина уже не могла ходить, терапевт Владимир Кузьминов заподозрил непроходимость кишечника и отправил ее на рентген. Спасти Веру Кутахину не удалось — через несколько часов она скончалась в палате интенсивной терапии.
Первоначально в качестве причины смерти в документах значилась тромбоэмболия легочной артерии. Однако назначенная Следственным комитетом судебно-медицинская экспертиза в Краснодаре полностью опровергла этот вывод. Заключение комиссии гласит, что смерть наступила из-за непроходимости кишечника, которую вовремя не диагностировали. Врачи бесполезно лечили пациентку от панкреатита, когда счет шел на дни.
«Между нарушениями в оказании медицинской помощи, допущенными лечащим врачом-хирургом ГБУ РО “ЦРБ” в Песчанокопском районе и наступлением смерти пациентки имеется прямая причинно-следственная связь», — говорится в заключении экспертов.
В начале марта 2026 года региональный Следком подтвердил факт возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей»). В случае установления вины медикам грозит до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.
Дочь погибшей, Юлия Шеховцева, отметила, что трагедия разделила жизнь семьи на «до и после». Она была вынуждена бросить работу, чтобы ухаживать за пожилым отцом, который до сих пор не знает о смерти супруги. Женщина намерена добиваться наказания для виновных.