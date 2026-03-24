Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На развитие присоединенных к Красноярску территорий в этом году направят 600 млн рублей

На развитие территорий, вошедших в состав Красноярска, уже в этом году выделят около 600 миллионов рублей.

Глава Красноярска Сергей Верещагин на сессии Горсовета представил планы по развитию территорий, вошедших в состав краевой столицы с июня 2025 года. На эти цели в текущем году выделят около 600 миллионов рублей.

В перечне запланированных работ: ремонт 22 дорог, обустройство освещения в поселке Элита, благоустройство сквера Злобинский в Березовке и строительство водопроводных сетей в Солонцах. Также предстоит скорректировать маршруты общественного транспорта на новых территориях.

«В каждой точке увеличенного втрое Красноярска житель должен чувствовать себя полноценным горожанином, иметь доступ ко всем сервисам и услугам», — подчеркнул Верещагин.

Напомним, в состав городского округа Красноярск вошли Мининский, Элитовский и Солонцовский сельсоветы, а также поселок Березовка. После расширения территория краевой столицы выросла почти втрое и теперь составляет 1116 квадратных километров.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.