Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один из энергоблоков Ростовкой АЭС отключили из-за ремонта

В Ростовской области на АЭС модернизируют первый энергоблок.

Источник: Комсомольская правда

На Ростовской атомной электростанции стартовал масштабный этап обновления: первый энергоблок официально отключен от сети и выведен в плановый капитальный ремонт. Эта кампания станет самой продолжительной и технологически сложной в истории блока — работы продлятся около трех месяцев.

Ключевая задача энергетиков — провести глубокий «апгрейд» основного оборудования и систем безопасности. Как рассказали в пресс-служба АЭС, столь детальная ревизия необходима не только для поддержания текущей надежности, но и для стратегического планирования: результаты модернизации станут базой для получения лицензии на эксплуатацию блока после 2031 года.

Несмотря на временный вывод мощностей, энергосистема Юга России продолжает работать стабильно. Остальные три блока станции несут нагрузку в штатном режиме, а само отключение было заранее согласовано и внесено в общероссийский график ремонтов.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.