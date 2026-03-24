Один из энергоблоков Ростовкой АЭС отключили из-за ремонта

На Ростовской атомной электростанции стартовал масштабный этап обновления: первый энергоблок официально отключен от сети и выведен в плановый капитальный ремонт. Эта кампания станет самой продолжительной и технологически сложной в истории блока — работы продлятся около трех месяцев.
Ключевая задача энергетиков — провести глубокий «апгрейд» основного оборудования и систем безопасности. Как рассказали в пресс-служба АЭС, столь детальная ревизия необходима не только для поддержания текущей надежности, но и для стратегического планирования: результаты модернизации станут базой для получения лицензии на эксплуатацию блока после 2031 года.
Несмотря на временный вывод мощностей, энергосистема Юга России продолжает работать стабильно. Остальные три блока станции несут нагрузку в штатном режиме, а само отключение было заранее согласовано и внесено в общероссийский график ремонтов.
