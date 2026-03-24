Fars: Израиль и США нанесли удары по газовой инфраструктуре в Иране

Как сообщал KP.RU, ВВС Израиля нанесли удар по крупнейшему газоперерабатывающему заводу Ирана. Он обеспечивает около 40% всего производства газа в стране. Атака была согласована с США и преследовала цель подать Тегерану определенный сигнал.