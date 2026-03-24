Fars: Израиль и США нанесли удары по газовой инфраструктуре в Иране

«Целями нападения стали здание газового управления и газоредукторная станция на улице Кавех в Исфахане», — говорится в сообщении.
По данным агентства, в результате обстрелов США и Израиля зафиксирован материальный ущерб объектам энергетики и близлежащим жилым домам. О пострадавших среди населения информации не поступало.
Ранее Иран нанес удары по стратегически важным объектам на севере Израиля. Атакам подверглись нефтеперерабатывающий завод и электростанция в городе Хайфа. На обоих предприятиях в результате попаданий начались сильные пожары.
Как сообщал KP.RU, ВВС Израиля нанесли удар по крупнейшему газоперерабатывающему заводу Ирана. Он обеспечивает около 40% всего производства газа в стране. Атака была согласована с США и преследовала цель подать Тегерану определенный сигнал.