Fars: Израиль и США нанесли удары по газовой инфраструктуре в Иране

В Иране после ударов повреждены газопровод и распределительная станция.

Источник: Комсомольская правда

Израиль и США нанесли удары по газовой инфраструктуре в центре и на юго-западе Ирана. Об этом 24 марта сообщило агентство Fars.

«Целями нападения стали здание газового управления и газоредукторная станция на улице Кавех в Исфахане», — говорится в сообщении.

По данным агентства, в результате обстрелов США и Израиля зафиксирован материальный ущерб объектам энергетики и близлежащим жилым домам. О пострадавших среди населения информации не поступало.

Ранее Иран нанес удары по стратегически важным объектам на севере Израиля. Атакам подверглись нефтеперерабатывающий завод и электростанция в городе Хайфа. На обоих предприятиях в результате попаданий начались сильные пожары.

Как сообщал KP.RU, ВВС Израиля нанесли удар по крупнейшему газоперерабатывающему заводу Ирана. Он обеспечивает около 40% всего производства газа в стране. Атака была согласована с США и преследовала цель подать Тегерану определенный сигнал.