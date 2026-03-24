Два человека погибли в ДТП на трассе в Рыбинском округе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Утром на 960-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» произошло смертельное ДТП.
43-летний водитель автомобиля Chery Tiggo Pro Max двигался со стороны Красноярска в Канск. В какой-то момент он выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик Mercedes-Benz Actros под управлением 47-летнего мужчины.
Водитель легкового автомобиля и его 45-летняя пассажирка получили травмы и скончались до прибытия бригады скорой медицинской помощи.
В настоящее время правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщают в краевом МВД.