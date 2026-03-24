Красноярские пенсионеры освоили кинезиотейпирование на занятии «Клуба активного долголетия»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске для участников «Клуба активного долголетия» прошел мастер-класс по кинезиотейпированию.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске для участников «Клуба активного долголетия» прошел мастер-класс по кинезиотейпированию.

Занятие провел начальник отдела Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики Роман Кусливый.

Специалист рассказал о принципах метода и показал, как правильно накладывать кинезиотейпы — эластичные ленты, которые применяются для снижения болевых ощущений, уменьшения отеков и восстановления мышц и суставов. Участники смогли сразу отработать технику на практике.

В ходе занятия разобрали способы применения тейпов при наиболее распространенных возрастных проблемах: болях в коленных суставах, напряжении в спине и плечах.

Также участникам представили элементы эстетического тейпирования для поддержания тонуса мышц лица.

«Кинезиотейпирование — это безопасный и эффективный инструмент в реабилитации и поддержании здоровья, который может значительно улучшить самочувствие и повысить уровень ежедневной активности. Очень важно, чтобы люди старшего поколения знали о современных немедикаментозных возможностях заботы о себе», — рассказал Роман Кусливый.

Отметим, «Клуб активного долголетия» работает на базе Красноярского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики с 2025 года и является частью движения «Сибирское долголетие», инициированного губернатором Михаилом Котюковым.

Программа клуба включает лекции и практические занятия по вопросам питания, физической активности, психологического благополучия и профилактики хронических заболеваний. Встречи проходят еженедельно в Красноярске на проспекте Мира, 7А.