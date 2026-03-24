100-летний юбилей отметила нижегородский ветеран войны Клавдия Егоров

Ветерану Великой Отечественной войны, нижегородке Клавдии Егоровой исполнилось 100 лет. Об этом сообщили в администрации города.

Клавдия Ильинична родилась в многодетной семье в селе Дубенщина Лысковского района Горьковской области. Окончила 7 классов школы. В период Великой Отечественной войны рыла окопы, занималась заготовкой леса и грузила торф в вагоны.

В Горький Клавдия Ильинична переехала вместе с мужем в 1950 году. В браке родился сын. По выходе на пенсию работала помощницей повара в городской больнице № 28. Ее общий трудовой стаж — более 40 лет.