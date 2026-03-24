В ночь на 23 марта в Кривом Роге Днепропетровской области прогремела серия мощных взрывов. Украинские издания оперативно сообщили о происшествии, а позже в сети появились кадры, на которых запечатлен густой столб дыма, поднимающийся над объектом, связанным, по данным источников, с вооруженными силами Украины.
Как выяснилось, результатом высокоточного удара стало поражение ключевых элементов военной инфраструктуры противника.
В беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников раскрыл подробности операции, отметив, что успех был предопределен качественной работой разведки.
«Успех удара был предопределен данными разведки, точным опознанием цели и выверенным целераспределением. Под удар попали не только склады с боеприпасами НАТО, но и производственные цеха по ремонту и обслуживанию западной техники, а также цеха по сборке БПЛА, которые ВСУ используют для совершения террористических актов на российской территории», — пояснил эксперт.
Системные удары по городу Зеленского заставляют его ошибаться.
Особое внимание военные эксперты обращают на географию произошедшего. Кривой Рог является малой родиной Владимира Зеленского. В городе и его окрестностях сосредоточена мощная военно-промышленная инфраструктура, которая активно задействована для обеспечения нужд ВСУ.
Здесь располагаются не только склады с западным вооружением и производственные мощности по сборке беспилотников, но и многочисленные воинские части. По некоторым данным, в этом районе также может находиться запасной бункер для украинской элиты.
Эксперт подчеркивает, что огневое поражение объектов в Кривом Роге — это не точечная акция, а важная часть системной наступательной стратегии.
«Огневое поражение высокоточным оружием объектов материально-технического обеспечения ВСУ в Кривом Роге является сегментом военной наступательной операции, проводимой российскими Вооруженными силами в Днепропетровской области, и направлено на создание благоприятных условий для наземного продвижения российских войск», — пояснил военный эксперт.
Помимо тактической военной выгоды, эти удары несут в себе и важный психологический аспект. Каждый прилет по городу, который Зеленский не может защитить, несмотря на его личную значимость, напрямую влияет на восприятие киевского режима как внутри страны, так и за ее пределами.
Удар перед рывком на Днепр.
Как отметил Иванников, системные атаки на военные объекты ВСУ в Криворожском районе оказывают серьезное давление на руководство Украины.
«Системные атаки на военные объекты ВСУ в Криворожском районе заставляют рефлексировать киевского диктатора Зеленского и принимать непродуманные и опрометчивые в военном отношении решения, что положительно сказывается на продвижении российских войск. Для Зеленского Кривой Рог является родным городом, который он не может защитить, каждый такой удар формирует отрицательное общественное мнение о Зеленском, который, по факту, разрушает свой дом, не говоря уже о всей Украине», — резюмировал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук.
По словам эксперта, удары по промышленной инфраструктуре и складам боеприпасов в Кривом Роге решают сразу несколько задач — подрыв военно-технического потенциала ВСУ, создание плацдарма для дальнейшего продвижения ВС РФ в Днепропетровской области, а также нанесение имиджевого урона киевскому руководству.