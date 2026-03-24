«СВ»: Киев перебросил пограничников в Харьковскую область

Командование украинских войск перебросило пограничников в Харьковскую область, штурмовые группы направлены в район села Нестерное.

Источник: Аргументы и факты

Командование Вооружённых сил Украины перебросило пограничников в Харьковскую область, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

Штурмовые группы направлены в район Нестерного. Речь идёт о 1-м пограничном отряде Государственной пограничной службы Украины.

«В район Нестерного командование ВСУ перебросило наиболее подготовленные штурмовые группы 1 пого. Большинство украинских пограничников имеют опыт участия в АТО и причастны к военным преступлениям против мирных жителей Донбасса», — говорится в сообщении.

Военнослужащие российской группировки войск «Север» продолжают создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях. В частности, на харьковском направлении штурмовики продолжают продвигаться вглубь Харьковской области. Российские военные нанесли удары по скоплениям живой силы и техники украинских войск в районах Липцов, Избицкого, Старого Салтова, Великого Бурлука, Нестерного и Волоховского.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.

Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.

