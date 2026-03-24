От +3 до +12 и дождь: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 24 марта

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 24 марта будет пасмурной, с дождем и туманом. Подробный прогноз на вторник узнали у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Согласно прогнозу, 24 марта в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдет небольшой дождь, ветер северо-восточного и восточного направления разовьет скорость до 7 — 12 м/с. В ночь на 25 марта будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-восточного направления сохранит свою скорость — 7−12 м/с.
В Ростовской области во вторник также будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшие и умеренные дожди, ветер северо-восточного и восточного направления задует со скоростью до 7 — 12 м/с. В ночь на среду осадки не прекратятся: в отдельных районах пройдет небольшой и умеренный дождь, местами возможен туман, ветер останется северо-восточным.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Днем 24 марта в Ростове-на-Дону температура воздуха прогреется до +10 — +12 градусов. В ночь на 25 марта столбики термометров опустятся до +3 — +5.
В Ростовской области дневная температура воздуха во вторник составит от +6 до +11 градусов, а местами на юге возможен прогрев до +17 градусов. В ночь на среду ожидается от +2 до +7 градусов тепла, на севере при прояснениях возможно похолодание до −2.
Атмосферное давление в течение суток будет находиться в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.
