Обертка от конфеты помогла раскрыть убийство 13-летней давности под Хабаровском

В Хабаровском районном суде вынесли приговор по делу о жестокой расправе над пожилой женщиной, совершенной еще в 2012 году. Перед законом, пусть и заочно, ответил 35-летний гражданин Республики Узбекистан, признанный виновным в убийстве, сообщает Прокуратура Хабаровского края.
Трагедия разыгралась в ноябре 2012 года в частном доме села Тополево. По версии следствия, ранее судимый за грабеж иностранец напал на 61-летнюю женщину, нанеся ей множественные удары. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Злоумышленник успел скрыться от правосудия и вскоре был объявлен в международный розыск.
Несмотря на прошедшие годы, следователям и криминалистам удалось собрать неопровержимые доказательства. Ключевые следы были обнаружены на куске скотч-ленты, которой нападавший связал руки своей жертве. Однако самой неожиданной уликой стала оставленная на месте преступления обертка от конфеты — на ней эксперты нашли биологический материал, принадлежащий осужденному.
Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы. Отбывать срок преступник, находящийся в розыске, должен будет в исправительной колонии строгого режима.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962−223−38−83.
Почта: red.habkp@phkp.ru