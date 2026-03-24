«Рейнджерс» проиграли «Оттаве» в НХЛ. Шестеркин отразил 31 бросок

НЬЮ-ЙОРК, 24 марта. /ТАСС/. «Оттава» в гостях со счетом 2:1 обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Шейн Пинто (7-я минута), Уоррен Фёгеле (27). У «Рейнджерс» отличился Конор Шири (48).
Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 31 бросок из 33 и был признан третьей звездой матча. Защитники Владислав Гавриков («Рейнджерс») и Артем Зуб («Оттава») не отметились результативными действиями.
«Оттава» занимает шестое место в Атлантическом дивизионе, команда набрала 83 очка после 70 матчей. «Рейнджерс» идут на последнем, восьмом месте Столичного дивизиона с 65 очками после 71 встречи. В следующем матче «Оттава» на выезде сыграет с «Детройтом» в ночь на 25 марта по московскому времени, «Рейнджерс» в ночь на 26 марта проведут гостевой матч с «Торонто».