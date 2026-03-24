Жителя Омской области, бросившего пенсионерку умирать в подполе, приговорили к колонии

ОМСК, 24 марта. /ТАСС/. Омский суд приговорил к 11 годам 2 месяца колонии особого режима жителя Омской области, который в сентябре 2024 года избил пенсионерку и бросил связанную умирать в подполе частного дома. Женщину нашли через восемь дней и госпитализировали, сообщила ТАСС старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.
«Шербакульский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении неоднократно судимого 42-летнего местного жителя. Он признан виновным в покушении на убийство, мошенничестве и краже. Ему назначено наказание в виде 11 лет 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев», — сказала Булихова.
Ранее ТАСС сообщал, что мужчина 9 сентября 2024 года проник в дом 72-летней женщины, забрал у нее 1 600 рублей и мобильный телефон, связал, ударил по голове ногой и сбросил в подпол, накрыв крышкой. Дверь в дом он закрыл на замок, а на веранду — подпер флягой. Женщину нашли только через восемь дней, когда ее дочь обратилась в полицию. Она была госпитализирована в истощенном состоянии с множественными телесными повреждениями.
Также суд установил, что в августе 2024 года осужденный, всего через 10 дней после освобождения из колонии, под предлогом оказания помощи тяжело больному ребенку похитил у односельчанки 5 тыс. рублей. Через неделю он украл у одного знакомого велосипед, у второго — телефон и банковскую карту, которой расплачивался в магазине.