В Хабаровске задержан молодой человек с синтетическим наркотиком в кармане

В Хабаровске экипаж отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции во время патрулирования днем на улице Промывочной задержал 25-летнего жителя села Рощино, — сообщает hab.aif.ru.
Молодой человек не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ходе личного досмотра у него был обнаружен пакетик с белым порошком. Экспертиза установила, что внутри находится синтетический наркотик метилофедрон массой 0,25 грамма. Задержанный пояснил, что нашел сверток, не подозревая о его содержимом, и просто положил в карман.
Данная информация проверяется, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до трех лет, — сообщил старший специалист по связям со СМИ УМВД по Хабаровску Кирилл Блинов.
В отношении задержанного избрана мера пресечения — подписка о невыезде.