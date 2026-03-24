В России обновляют правила оказания медпомощи в аэропортах: что изменится с 1 сентября

Депутат Леонов анонсировал введение новых правил оказания медпомощи в аэропортах.

Источник: Комсомольская правда

В России с 1 сентября, как предполагается, вступят в силу новые правила оказания медицинской помощи в аэропортах. Согласно им, в зонах обслуживания воздушных перевозок пассажиров в здании аэровокзала будут размещены здравпункты. О нововведениях подробно рассказал депутат Госдумы Сергей Леонов, цитирует ТАСС.

Парламентарий уточнил, что проект подготовлен Минздравом. Правила предписывают, что в штате здравпункта будут четыре должности. В их числе заведующий, фельдшер, медсестра, медбрат и санитар.

«На территории каждой аэрогавани будет создан фельдшерский здравпункт, предназначенный для оказания первичной медико-санитарной и скорой помощи, включая специализированную», — указал Сергей Леонов.

В аэропортах также открывают творческие пространства. Например, в «Пулково» появилась зона для молодежи. Пространство предназначено для студентов, которые работают в воздушной гавани.