В России обновляют правила оказания медпомощи в аэропортах: что изменится с 1 сентября

В России с 1 сентября, как предполагается, вступят в силу новые правила оказания медицинской помощи в аэропортах. Согласно им, в зонах обслуживания воздушных перевозок пассажиров в здании аэровокзала будут размещены здравпункты. О нововведениях подробно рассказал депутат Госдумы Сергей Леонов, цитирует ТАСС.
Парламентарий уточнил, что проект подготовлен Минздравом. Правила предписывают, что в штате здравпункта будут четыре должности. В их числе заведующий, фельдшер, медсестра, медбрат и санитар.
«На территории каждой аэрогавани будет создан фельдшерский здравпункт, предназначенный для оказания первичной медико-санитарной и скорой помощи, включая специализированную», — указал Сергей Леонов.
В аэропортах также открывают творческие пространства. Например, в «Пулково» появилась зона для молодежи. Пространство предназначено для студентов, которые работают в воздушной гавани.