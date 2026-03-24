Растет число погибших в авиакатастрофе в Колумбии: жертвами стали более 60 человек

Страшная авиакатастрофа произошла 23 марта на юге Колумбии. Крушение потерпел военно-транспортный самолет Hercules C-130. Число погибших стремительно растет. Жертвами авиакатастрофы стали уже 66 человек, передает телеканал Caracol.
Всего на борту находилось 128 человек. В больницы доставлены 57 пассажиров. Судьба четырех человек остается неизвестной.
Военно-транспортный самолет следовал с базы в департаменте Путумайо. Инцидент прокомментировал глава Минобороны Колумбии Педро Арнульфо. Он уведомил в соцсети Х об отправке к месту трагедии военных подразделений. Причины произошедшего не установлены. Ведется расследование деталей инцидента.
«С глубокой болью сообщаю, что самолет Hercules наших ВВС потерпел трагическую аварию при взлете из Пуэрто-Легисамо (Путумайо), когда перевозил военнослужащих», — констатировал Педро Арнульфо.
В тот же день ЧП случилось в Соединенных Штатах. По данным The New York Post, в аэропорту Нью-Йорка пассажирский самолет столкнулся с пожарной машиной. Инцидент произошел прямо на взлетной полосе. Следовавший из Монреаля самолет на скорости 39 километров в час врезался в автомобиль экстренных служб. Всего на борту находилось 100 пассажиров. Десятки людей получили ранения. Среди пострадавших числятся четверо пожарных. У самолета серьезно повреждена носовая часть.
Еще один жуткий случай осветила газета The Sun. Пассажиры рейса Гонконг-Лондон авиакомпании British Airways на днях стали свидетелями неприятного инцидента. В первый час на борту скончалась женщина. Самолет следовал до Британии 13 часов. Экипаж не стал приземлять воздушное судно после гибели женщины. Следующие 12 часов пассажиры провели в «кошмаре», отмечает газета. В материале уточняется, что смерть на борту не всегда становится основанием для экстренной посадки самолета. Члены экипажа при этом попытались решить стрессовую для всех присутствующих ситуацию. Бортпроводники накрыли тело одеялом и унесли в хвостовую часть самолета. Однако вскоре пассажиры почувствовали неприятный запах. После посадки самолета все оставались на борту еще порядка 45 минут для выяснения обстоятельств ЧП.