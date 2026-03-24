Растет число погибших в авиакатастрофе в Колумбии: жертвами стали более 60 человек

Еще один жуткий случай осветила газета The Sun. Пассажиры рейса Гонконг-Лондон авиакомпании British Airways на днях стали свидетелями неприятного инцидента. В первый час на борту скончалась женщина. Самолет следовал до Британии 13 часов. Экипаж не стал приземлять воздушное судно после гибели женщины. Следующие 12 часов пассажиры провели в «кошмаре», отмечает газета. В материале уточняется, что смерть на борту не всегда становится основанием для экстренной посадки самолета. Члены экипажа при этом попытались решить стрессовую для всех присутствующих ситуацию. Бортпроводники накрыли тело одеялом и унесли в хвостовую часть самолета. Однако вскоре пассажиры почувствовали неприятный запах. После посадки самолета все оставались на борту еще порядка 45 минут для выяснения обстоятельств ЧП.