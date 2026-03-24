«Когда-то работали с азбукой Морзе»: синоптик — о профессиональных вызовах, точности прогнозов и аномалиях погоды

— В Волгоградской области есть несколько климатических зон. У нас ведь и леса, и степи, и практически полупустыни, — комментирует волгоградский метеоролог с практически полувековым стажем работы. — Из-за этого фактическая температура в районах может отличаться на 15−20 градусов. И в этом случае очень важен опыт синоптика, который знает и учитывает все местные особенности. По этой причине фактическую погоду и точный волгоградский прогноз горожане могут посмотреть только на сайте регионального ЦГМС. Все остальные федеральные ресурсы не имеют непосредственного отношения к нам. Их лаборатории в большинстве своем находятся в Москве. Часто их расчеты действительно совпадают в нашими, однако некоторые сведения может знать только человек, работающий именно в Волгоградской области.