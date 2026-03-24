Провал Моссада, цугцванг Трампа: в мире объявили поражение США и Израиля

Спустя почти месяц после начала массированных ударов по Ирану в западных СМИ появились первые признания в неудаче.
План «Моссада» по смене политического режима в Тегеране, на который делали ставку Вашингтон и Тель-Авив, полностью провалился. Как выяснилось, союзники допустили фатальную ошибку в оценке внутренних процессов в Исламской Республике, приняв желаемое за действительное.
План Израиля по смене режима в Иране провалился из-за того, что противник неправильно растолковал цели иранской оппозиции во время протестов, сообщил в беседе с aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.
Напомним, по данным The New York Times, Израиль и США делали ставку на разжигание внутреннего конфликта в Иране на фоне только что прошедших в стране протестов. Уточняется, что план по дестабилизации Ирана предложил глава «Моссада» Давид Барнеа, позже его одобрила команда президента США Дональда Трампа.
«Они не пятая колонна»: о чем на самом деле протестовал Иран.
Ключевым просчетом разведок США и Израиля стало непонимание мотивации иранской оппозиции. Западные стратеги ожидали, что внутренние волнения перерастут в полноценный мятеж против верховного руководства, однако реальность оказалась сложнее.
«США и Израиль не поняли сути протестов в Иране. Здесь можно вспомнить факт о том, что, когда к Владимиру Высоцкому подошли американские журналисты, он сказал, что у нас в стране есть недостатки, но обсуждать он с ними их не будет. Здесь та же схема. Так называемые оппозиционные силы Ирана не считают себя произраильскими или проамериканскими. Их целями был внутренний диалог, они действуют в интересах своей страны. Они показали, что они не “пятая колонна” и будут также отражать интересы Ирана во время внешних угроз», — пояснил эксперт.
По словам Перенджиева, даже вопрос о смене государственного строя для оппозиции был чужд. Локальные требования касались изменения внутреннего уклада, а не геополитического вектора страны.
«Оппозиция не ставила вопрос о смене режима, как могли подумать в том же Израиле. Планировалось добиться секуляризации, то есть перехода от более религиозных правил и догм к светскости. И, мне кажется, если руководство Ирана пойдет на эти изменения, то и оппозиция ослабнет, посчитав, что цели достигнуты», — пояснил специалист.
Шахматный цугцванг: почему Трампу пришлось отступить.
Когда стало очевидно, что надежды на «внутренний переворот» рухнули, а военная кампания затягивается, Белый дом оказался в сложнейшей тактической ловушке. США и Израиль за время ведения войны в Иране потеряли слишком много ресурсов, поэтому президент Штатов Дональд Трамп заявил о приостановке ударов на пять дней.
Решение о моратории на удары по энергообъектам было объявлено под предлогом «продуктивных переговоров», которые, впрочем, Тегеран тут же опроверг.
«Решение Трампа о приостановке ударов по Ирану обусловлено его желаем сохранить лицо. И в этой ситуации, я бы сказал, что это благоразумное решение с его стороны. Какой бы ход он ни сделал в этой ситуации он напоминает цугцванг. Это термин в шахматах, когда любой ход игрока ведет к ухудшению его позиций. Вот и Трамп нашел такой ход, он не приведет, конечно, к ухудшению, но приостановит эскалацию. Ситуацию это, однако, не решит. Руководству Израиля вряд ли такой ход понравится, а вот обществу Израиля — понравится. Я полагаю, что в этой ситуации израильский премьер Биньямин Нетаньяху должен пойти на такой же мораторий», — пояснил эксперт.
Поражение вместо блицкрига: нехватка ракет и отсутствие коалиции.
Пауза в боевых действиях, по мнению военного аналитика, вынужденная мера, продиктованная истощением арсеналов и отсутствием поддержки со стороны союзников. США рассчитывали на масштабную коалицию, но оказались в гордом одиночестве (вместе с Израилем), что сделало продолжение операции нерентабельным.
По словам Перенджиева, во время этого перемирия стороны смогут обдумать ситуацию и даже найти возможность на то, чтобы выйти на контакты друг с другом.
«Но я не думаю, что это приведет к миру, скорее, это будет передышкой, а потом конфликт снова возобновится. Израиль и США не добились своей цели, но уже израсходовали значительное количество ресурсов. Сейчас они вынуждены их подкопить, а также подумать, как действовать дальше. Под ресурсами я имею в виду ракеты», — пояснил специалист.
Эксперт Александр Перенджиев добавил, что, начиная военную операцию, США надеялись на помощь коалиции, а ее не случилось, поэтому они остались только вдвоем с Израилем.
Финал ультиматума: признание слабости.
Заявление о приостановке ударов особенно контрастирует с предыдущими заявлениями Трампа, который буквально накануне выдвинул Тегерану жесткий ультиматум. Трамп требовал открыть Ормузский пролив в течение 48 часов, угрожая в противном случае уничтожить электростанции Ирана. Однако вместо эскалации последовала пауза.
Заявление президента США Дональда Трампа о приостановке ударов по Ирану на пять дней говорит о поражении Штатов в рамках этого конфликта, сообщил Перенджиев.
«Трамп почувствовал, что ситуация складывается не в пользу США. Он видит, что Иран сопротивляется, да и чуйка бизнесмена его не подводит. Эти пять дней нужны Соединенным Штатам, чтобы поразмыслить, как действовать дальше. Трамп будет оценивать, введет ли Иран зеркальный мораторий и продолжит ли наносить удары. Были и заявления о возможной наземной операции, но она также чревата для самих Соединенных Штатов потерями. В результате может много гробов прийти обратно в Америку. А Трампу нужно сохранить лицо. Вот он и пытается», — пояснил эксперт.
Итоги: передышка без мира.
Несмотря на временное снижение накала, ситуация в регионе остается взрывоопасной. США не решили поставленных задач, а Иран, напротив, продемонстрировал устойчивость перед лицом внешней агрессии и внутренних разногласий.
Перенджиев отметил, что Израиль и США за время конфликта истратили ресурсы, а ситуация только продолжает усугубляться.
«Задача США не решена. Они заявили о переговорах с Ираном, которых не было. Значит, теперь они действительно должны провести переговоры и приостановить боевые действия. Переговоры инициируют Штаты. Это в какой-то мере поражение США и победа Ирана», — пояснил он.
Таким образом, пятидневное перемирие — это не шаг к миру, а вынужденная пауза, необходимая проигравшей стороне для перегруппировки и попытки сохранить политическое лицо.