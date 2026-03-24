Нарколог Сергеев развеял миф о неизлечимости женского алкоголизма

Женский алкоголизм, как и мужской, можно вылечить, хотя из-за физических и психологических особенностей женщины страдают им тяжелее мужчин. Об этом заявил нарколог Иркутского областного психоневрологического диспансера Андрей Сергеев.
— Это стереотип. Образ женщины отождествляется людьми с образом матери, хранительницы очага, заботливой хозяйки и, конечно, на этом фоне женский алкоголизм социально воспринимается более болезненно, чем мужской, — ответил врач на вопрос о неизлечимости алкоголизма у женщин.
Сергеев пояснил, что зависимость от алкоголя начинает проявляться навязчивым желанием выпить спиртной напиток и неспособностью остановиться после нескольких выпитых рюмок. Также человек становится отечным, у него краснеет лицо, он часто раздражается, нарушается сон и проявляется агрессия по отношению к окружающим, передает РИА Новости.
В свою очередь врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев рассказал, что употребление алкоголя и наркотиков часто становится следствием психических расстройств, поскольку они помогают временно облегчить тревогу и внутреннюю боль. По его словам, такие случаи часто приводят к «двойному диагнозу».