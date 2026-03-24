Почти сотню мигрантов выдворили в Красноярском крае с начала марта

В марте полиция Красноярского края совместно с бойцами Росгвардии провели ряд рейдов с целью противодействия незаконной миграции. Также перед правоохранителями стоит задача усилить контроль за пребыванием иностранцев на территории региона. Проверки проводились в местах потенциального скопления мигрантов: в точках общепита, торговли, на строительных и промышленных объектах. Зарегистрировано 529 злоупотреблений в области миграционного законодательства, а также 110 нарушений ПДД, допущенных иностранными гражданами. В результате: сумма наложенных штрафов превысила два млн рублей; 96 человек выдворены из страны; 233 гражданам запрещен въезд в Россию; возбуждено 26 уголовных дел в связи с фиктивной регистрацией.