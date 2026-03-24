Мингорисполком сообщил о назначении нового гендиректора «Минсктранса». Подробности агентству «Минск-Новости» сообщили в ведомстве.
На должность генерального директора предприятия «Минсктранс» был назначен Константин Гололобов.
Константин Гололобов родился в Новополоцке. Он окончил Белорусский национальный технический университет, а позднее — Академию управления при президенте Беларуси.
Вся его профессиональная деятельность была тесно связана со структурами «Минсктранса». В организации Гололобов прошел по карьерной лестнице от водителя автомобиля филиала «Автобусный парк № 7».
До своего назначения на указанную должность, Гололобов занимал должность первого заместителя генерального директора — главного инженера «Минсктранса».
