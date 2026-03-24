Мингорисполком сообщил о назначении нового гендиректора «Минсктранса»

Новый генеральный директор назначен в «Минсктрансе».

Источник: Комсомольская правда

Мингорисполком сообщил о назначении нового гендиректора «Минсктранса». Подробности агентству «Минск-Новости» сообщили в ведомстве.

На должность генерального директора предприятия «Минсктранс» был назначен Константин Гололобов.

Константин Гололобов родился в Новополоцке. Он окончил Белорусский национальный технический университет, а позднее — Академию управления при президенте Беларуси.

Вся его профессиональная деятельность была тесно связана со структурами «Минсктранса». В организации Гололобов прошел по карьерной лестнице от водителя автомобиля филиала «Автобусный парк № 7».

До своего назначения на указанную должность, Гололобов занимал должность первого заместителя генерального директора — главного инженера «Минсктранса».

Ранее власти установили максимальную цену на проезд в маршрутках Минска.

Тем временем специалист сказал, можно ли бесплатно везти дошкольника в минской маршрутке.

