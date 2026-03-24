Число жертв авиакатастрофы в Колумбии возросло до 66

Минимум 66 человек погибли в результате крушения военно-транспортного самолета Hercules C-130 в департаменте Путумайо на юге Колумбии. Об этом во вторник, 24 марта, сообщил телеканал Caracol со ссылкой на военнослужащих.
Уточняется, что на борту воздушного судна находились 128 человек. При этом 57 из них в данный момент госпитализированы в больницы, один человек не пострадал. Тела еще четырех пассажиров спасатели пока не обнаружили, сообщили на телевидении.
Авиакатастрофа произошла 23 марта: военно-транспортный самолет Hercules C-130, принадлежащий ВВС Колумбии, потерпел крушение вскоре после отрыва от взлетно-посадочной полосы в Пуэрто-Легисамо, департамент Путумайо. Причины случившегося пока не установлены, ведется расследование обстоятельств катастрофы.
До этого самолет американской авиакомпании United Airlines Boeing 737 MAX 8, который летел из Нью-Джерси в Джексонвилл, экстренно вернулся в аэропорт отправления из-за столкновения с птицей, которая разбила лобовое стекло в кабине пилотов.