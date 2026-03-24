Два новых послания переданы в эфир «Жужжалкой»: о чём проинформировало Радио Судного дня

В среду, 18 марта, на радиоволнах УВБ-76 услышали сигнал «Волошип». Сообщение передали в 15:15 по московскому времени. Радиостанция считается военным объектом. Чаще всего она транслирует короткие гудящие сигналы. Периодически станция выдаёт загадочные сообщения. При этом предназначение «Жужжалки» остается неизвестным.