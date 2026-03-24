Два новых послания переданы в эфир «Жужжалкой»: о чём проинформировало Радио Судного дня

Радио Судного дня вышло в эфир с двумя новыми сообщениями.

Днем 23 марта Радио Судного дня вновь вышло в эфир с загадочными сообщениями. Первое послание поступило в 15:32. «Жужжалка» передала слово «тминохорь». Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Спустя два часа на Радио Судного дня прозвучало слово «староверный». Его зафиксировали в эфире в 17:14.

Кроме того, станция передала послание ранее, утром 23 марта. В эфире прозвучало слово «загадочный». Сообщения не имеют между собой видимой связи.

В среду, 18 марта, на радиоволнах УВБ-76 услышали сигнал «Волошип». Сообщение передали в 15:15 по московскому времени. Радиостанция считается военным объектом. Чаще всего она транслирует короткие гудящие сигналы. Периодически станция выдаёт загадочные сообщения. При этом предназначение «Жужжалки» остается неизвестным.