Сотрудница УК в Комсомольске-на-Амуре осуждена после травмы ребенка

По данным ведомства, в апреле 2024 года женщина, работавшая мастером благоустройства, внесла в акт весеннего осмотра недостоверные сведения об отсутствии необходимости валки сухих деревьев. В результате обрезка и вырубка деревьев возле дома на ул. Пирогова не проводились. В июне того же года старое дерево обрушилось на 9-летнюю девочку, причинив ей вред здоровью средней степени тяжести. Подсудимая вину не признала, заявив, что подписала акт после инцидента, чтобы избежать увольнения.