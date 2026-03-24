Сотрудница УК в Комсомольске-на-Амуре осуждена после травмы ребенка

В Комсомольске-на-Амуре суд признал виновной 46-летнюю сотрудницу управляющей компании, — сообщает Прокуратура Хабаровского края.
По данным ведомства, в апреле 2024 года женщина, работавшая мастером благоустройства, внесла в акт весеннего осмотра недостоверные сведения об отсутствии необходимости валки сухих деревьев. В результате обрезка и вырубка деревьев возле дома на ул. Пирогова не проводились. В июне того же года старое дерево обрушилось на 9-летнюю девочку, причинив ей вред здоровью средней степени тяжести. Подсудимая вину не признала, заявив, что подписала акт после инцидента, чтобы избежать увольнения.
Сообщает Следственный комитет Хабаровского края и ЕАО, что собранные следственным отделом доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Установлено, что с сентября 2020 года по июнь 2024 года женщина не обеспечила своевременную вырубку опасного сухостоя возле многоквартирного дома. В результате дерево упало на девочку, 2014 года рождения, причинив травмы средней тяжести.
Суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа. Приговор ещё не вступил в законную силу.