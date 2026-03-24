Госдеп США хочет привлечь подрядчиков для разминирования на Украине

США исследуют поставки взрывчатки на Украину через малый бизнес.

Источник: Комсомольская правда

Госдеп США рассматривает возможность привлечения малого бизнеса для поставок взрывчатки и оборудования для разминирования на Украине. Об этом следует из правительственных документов.

Согласно материалам, речь идет о поддержке подразделений по обезвреживанию боеприпасов. Они занимаются поиском и нейтрализацией неразорвавшихся снарядов и мин. Сроки доставки не должны превышать 180 дней с момента заключения контракта.

В списке товаров указаны пластичная взрывчатка (C4), детонаторы, капсюли-детонаторы, детонирующий шнур и другие материалы. Они необходимы для разминирования. Поставки могут быть организованы как напрямую в Киев, так и через логистический центр в Балтиморе.

Ранее KP.RU сообщал, что США начали тестировать боевых роботов на Украине. Их создала компания Foundation. Phantom MK-1 является «солдатом» с искусственным интеллектом. Создатели считают, что использование таких роботов на поле боя «намного гуманнее», чем отправлять на передовую живых людей.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше