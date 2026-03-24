Красноярский заключенный пытался купить положительную характеристику и может получить новый срок

В Красноярске заключенный предложил начальнику отряда деньги за хорошую характеристику и может получить новый срок.
В пресс-службе ГУФСИН рассказали, что это произошло в колонии строгого режима № 6. Один из заключенных обратился к начальнику отряда отдела по воспитательной работе с осужденными с просьбой помочь ему с переводом на облегченные условия отбывания наказания. Для этого нужно было подготовить положительную характеристику. За это мужчина предложил заплатить 150 тыс. рублей.
«Он не учел честность и принципиальность сотрудника пенитенциарного ведомства. Старший лейтенант внутренней службы от денег отказался и сообщил о коррупционном преступлении руководству ГУФСИН. В результате оперативно-розыскных мероприятий факт передачи взятки был предотвращен», — рассказали в пресс-службе.
В отношении осужденного возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий»). Наказание за это нарушение закона — до 8 лет лишения свободы.
Сотруднику ИК-6 объявлена благодарность от имени руководства ГУФСИН, его ждет премия. В ГУФСИН России по Красноярскому краю напомнили, что сообщить о фактах коррупции можно по «Телефону доверия» — (391) 249−80−87.