В Красноярске изменили способ подачи жалоб на общественный транспорт

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Изменилась система приема обращений по работе автобусов, троллейбусов, электробусов и трамваев.
Теперь все жалобы горожан будут регистрироваться официально, а заявителям приходить письменные ответы. Ранее замечания принимались только по телефону диспетчеров МКУ «Красноярскгортранс», и узнать результаты проверок можно было лишь повторным звонком через 10 дней.
С этой недели обращения принимают через сайт МКУ «Красноярскгортранс» в разделе «Обращения граждан» или через портал Госуслуг, сообщает городская администрация. При необходимости пассажиры могут обратиться в единый контакт-центр правительства края по короткому номеру 122 — там их заявление оформят официально.
Телефон 256−84−04 продолжит работать: сейчас на линии сотрудник информирует о новых правилах, а с 30 марта будет функционировать автоинформатор.
Отмечается, что работа службы централизованного управления движением не изменилась: информация о движении транспорта и времени прибытия на остановку по-прежнему доступна по номеру 256−84−00 круглосуточно.