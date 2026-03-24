Клещевой сезон на подходе: в Красноярском крае советуют готовиться заранее

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае пока не зафиксировано ни одного случая присасывания клещей, однако риск их появления уже есть.

Источник: НИА Красноярск

Как отмечают в краевом Роспотребнадзоре, устойчивые плюсовые температуры и высокая влажность создают благоприятные условия для активности паразитов.

Специалисты рекомендуют заранее подготовиться к сезону. В частности, проверить срок годности репеллентов, вспомнить дату последней прививки от клещевого энцефалита и подготовить одежду для выездов на природу и дачные участки.

Также советуют освежить в памяти основные правила безопасности и заранее узнать адреса пунктов приема клещей.

По оценке ведомства, активность клещей может начаться в любой момент, поэтому лучше не откладывать подготовку и минимизировать возможные риски заранее.