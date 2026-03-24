Прощание с Юрием Швыткиным пройдёт в Москве и Красноярске

Прощание с ушедшим из жизни депутатом Государственной Думы РФ Юрием Швыткиным состоится в Москве и Красноярске, сообщила корреспонденту krsk.aif.ru представитель депутата Любовь Кауфман.

«Сейчас решаются все организационные вопросы. Как только будут известны подробности, мы их сообщим. Захоронен Юрий Николаевич будет в Красноярске», — уточнила представитель депутата.

Юрий Швыткин скоропостижно скончался в больнице на 61-м году жизни. О причине, по которой наступила смерть, точной информации пока нет.

Соболезнования близким депутата выразил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

«Юрий Николаевич многое сделал для Красноярского края. Представлял интересы жителей — сначала в Законодательном Собрании, затем в Государственной Думе. Мы все знали его как принципиального, ответственного и надёжного человека. Его уважали коллеги, ему доверяли люди», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Напомним, Юрий Швыткин занимал в Госдуме должность заместителя председателя комитета по обороне. До избрания в парламент РФ был депутатом Законодательного Собрания Красноярского края.