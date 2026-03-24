Артем Клюев: «Люди стали, к сожалению, ленивы в интеллектуальном и чувственном плане»

Нижний Новгород — это не гомогенное пространство. Если вы ищете что-нибудь интересное, то по привычке отправляетесь в центр города. А другие районы будто выпадают из культурной карты. И это специфика не только нашего города, но и всей России: все стягивается к двум столицам, создавая эффект монополии на культуру и интеллект. Можно ли сказать, что интеллектуализм в Нижнем Новгороде скорее консервативен, чем публичен? Он маргинальный, но в хорошем смысле этого слова. Он намеренно прячется, существует в каком-то сокрытом пространстве. Это не публичный интеллектуализм, он скорее подпольный. И, возможно, именно поэтому — более свободный. Где, на ваш взгляд, сосредоточена культурная и интеллектуальная жизнь в нашем городе? Если говорить о местах, то это кинотеатр «Орленок», где показывают фильмы, которые больше нигде в городе нельзя посмотреть. Благодаря своему репертуару он до сих пор остается интересным многим людям. Уже упомянутый мною Арсенал — современное искусство его подталкивает к тому, чтобы использовать иные форматы.