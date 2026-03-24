Ситуация по бешенству: нижегородцев призывают соблюдать меры профилактики

«С 1975 года в России в среднем ежегодно регистрировали около 3 тысяч случаев бешенства у животных и около 10 — у людей. За медицинской помощью после контактов с животными обращались около 400 тысяч человек в год. С 2008 года отмечается снижение числа заболеваний бешенством животных, а с 2012 года — заболеваний людей. За последние 10 лет в России ежегодно регистрировали около 2 000 больных бешенством животных, а за последние 5 лет — около 1 200. Это соответственно в 1,5 и 2,5 раза меньше, чем в 1960—2024 годы. Число обратившихся за медицинской помощью после травм, нанесенных животными, за последние 5 лет составляло около 350 тысяч человек ежегодно», — говорится в письме.