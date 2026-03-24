Ситуация по бешенству: нижегородцев призывают соблюдать меры профилактики

Сообщения о введении карантина по бешенству в населенных пунктах Нижегородской области появляются довольно часто. Впечатлительные люди иногда воспринимают эту ситуацию по примеру отечественного фильма «Бешенство» (2023 г., 16+), в котором показывается, как бешеные волки выкосили целое село. Хотя фильм основан на реальных событиях, произошедших в Амурской области, там многое преувеличено. ИА «Время Н» разбиралось в том, как обстоят дела со смертельно опасным заболеванием в Нижегородской области.
Бешенство — 100%-й летальный исход.
Человек может заразиться бешенством после укуса дикого или домашнего не привитого животного, которое было инфицировано при контакте с лесными обитателями. Также можно заболеть, если слюна больного животного попала на слизистые рта, носа, глаз или на рану у человека.
Бешенство — это острое неизлечимое вирусное заболевание, которое приводит к поражению центральной нервной системы и воспалению головного мозга. Сначала у человека повышается температура, затем возникают спазмы и судороги, проявляется водо- и светобоязнь (отсюда термин «гидрофобия», второе название заболевания). Впоследствии человек умирает от паралича дыхательной или сердечно-сосудистой системы. Однако все это происходит, если укушенный не обратился в больницу сразу после инцидента.
Переносчики бешенства.
Дикая лиса — животное, с которым связывают наиболее частые случаи бешенства. Но это не единственный источник регистрируемых в стране случаев заболевания.
Согласно информации члена-корреспондента РАН А. М. Гулюкина, опубликованной в статье «Обзор современной эпизоотической ситуации по бешенству в Российской Федерации. Динамика изменений за 35-летний период, закономерности, влияющие факторы» (журнал «Ветеринария сегодня»), на лис приходится 36% выявленных случаев бешенства, на собак — 24%, на кошек — 17%. Источниками бешенства также могут выступать: крупный рогатый скот (9%), енотовидные собаки (6%), мелкий рогатый скот (2%), волки (1%), олени (1%), остальные виды, среди которых ежи и летучие мыши (4%). Рост заболеваемости обычно происходит в весенний период (пик — в марте), однако случаи бешенства регистрируются в течение всего года, а заболеть можно в любой месяц.
Только статистика и ничего лишнего.
По данным Комитета ветеринарии Нижегородской области, с начала 2026 года (январь — март) в Нижегородской области зарегистрировано 12 случаев бешенства среди диких и домашних животных. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было 8 таких случаев.
«При этом можно отметить почти двукратное уменьшение случаев бешенства по сравнению с 2022—2023 годами. В основном, цифры находятся в рамках средних годовых показателей», — сообщили ИА «Время Н» в комитете.
В целом по стране количество случаев бешенства снижается: такой вывод можно сделать, прочитав официальное письмо Роспотребнадзора «О ситуации по бешенству в Российской Федерации» от 03.10.2025 г. (есть в открытом доступе).
«С 1975 года в России в среднем ежегодно регистрировали около 3 тысяч случаев бешенства у животных и около 10 — у людей. За медицинской помощью после контактов с животными обращались около 400 тысяч человек в год. С 2008 года отмечается снижение числа заболеваний бешенством животных, а с 2012 года — заболеваний людей. За последние 10 лет в России ежегодно регистрировали около 2 000 больных бешенством животных, а за последние 5 лет — около 1 200. Это соответственно в 1,5 и 2,5 раза меньше, чем в 1960—2024 годы. Число обратившихся за медицинской помощью после травм, нанесенных животными, за последние 5 лет составляло около 350 тысяч человек ежегодно», — говорится в письме.
В Нижегородской области в период с 2013 по 2018 годы было зарегистрировано 309 случаев бешенства (62 случая в среднем в год), с 2019 по 2024 годы — 254 случая (50 в среднем в год). Статистика трех месяцев 2026 года показывает, что итоги этого года будут в рамках многолетних значений (резкого роста заболеваемости бешенством в регионе нет).
Заболеваемость людей.
Сокращается и количество людей, заболевших бешенством и погибших от этого заболевания. В целом по России заболеваемость гидрофобией снизилась в три раза к 2024 году по сравнению с 1975 годом. Если 50 лет назад на 100 тысяч человек регистрировалось 0,016 случаев бешенства, то сейчас — в среднем 0,005 случаев. Основной причиной гибели людей от бешенства на территории России является не обращение за медицинской помощью (77,1%).
«За прошедший десятилетний период наибольшее число случаев смерти людей от бешенства установлено в ЦФО (42,9%), Приволжском (22,9%) и Уральском (8,6%) федеральных округах. Самой неблагополучной территорией по относительному показателю за этот период также был ЦФО, где показатель составлял 0,004 на 100 тысяч населения, как и в среднем по стране. Превышение среднемноголетнего показателя по стране не установлено ни в одном из округов», — говорится в письме Роспотребнадзора.
Менее 0,001 случая на 100 тысяч населения — показатель Нижегородской области за период с 2013 по 2024 годы (ниже среднего по стране в четыре раза).
На основе вышеизложенных цифр можно сделать очевидный вывод: ситуация с заболеваемостью бешенством в России и в Нижегородской области с годами улучшается. Происходит это как за счет проведения ветеринарных мероприятий по вакцинации домашних и диких животных, так и благодаря информированности населения о заболевании и мерах его профилактики и лечения.
Меры профилактики.
Бешенство — заболевание, которое всегда находится в фокусе внимания ряда ведомств. Для снижения случаев возникновения очагов инфекции проводится комплекс мероприятий. С одной стороны, это обязательная вакцинация домашних животных, у которых есть владельцы. С другой — антирабическая вакцинация диких плотоядных животных, которые могут стать источником эпидемии на конкретной территории. Также делают прививки беспризорным животным, у которых нет владельца.
«Для профилактики бешенства среди животных без владельца в муниципальных районах и городских округах в 2025 году вакцинировано 2,9 тысяч голов животных без владельца», — рассказали в Комитете ветеринарии Нижегородской области.
По данным ведомства, вакцинация сельскохозяйственных и домашних животных в 2026 году увеличена до 200 тысяч голов. На территории 158 охотхозяйств разложено порядка 500 тысяч доз антирабической вакцины. Такая вакцина — это препарат в виде брикета, привлекающий запахом лисиц и других животных, которые могут быть переносчиком бешенства. Эти лекарства раскладываются в местах проживания диких животных, на путях их следования к кормовой базе. Средство служит профилактикой распространения заболевания в районах, где регистрируются случаи бешенства. Делается это, чтобы не допустить распространения болезни на новые территории.
Прививка от бешенства — обязательна.
Опасность бешенства понимает каждый ответственный владелец животного, вне зависимости, кто живет у вас дома или на приусадебном участке. Вакцинировать от этого заболевания необходимо не только кошек и собак, но и сельскохозяйственных животных. Лиса может наведаться в любой сарай, а если копытные находятся на свободном выпасе, то они представляют легкую добычу для хищников — это могут быть волки или одичавшие собаки.
Даже если ваш любимый кот постоянно живет в квартире, все равно ему стоит сделать прививку. Животное может сбежать, и еще неизвестно, с кем оно познакомится на улице и какую болезнь принесет в дом. Прививка — это забота не только о питомце, но и вопрос комфорта (привитое от бешенства животное можно брать с собой на дачу или в длительные поездки в другие регионы). Ежегодная прививка от бешенства обязательна для домашних животных: программа бесплатной вакцинации в государственных ветеринарных клиниках проводится регулярно.
Встреча с диким животным — не повод для селфи.
В последнее время сеть заполонили ролики, где искусственный интеллект создает картинку душевной встречи человека с диким животным. То лиса, то волк, то рысь или медведь бегут навстречу человеку и обнимаются с ним. Картинка очень натуральная, но реальная встреча с хищником может быть совсем другой.
При встрече с диким животным не стоит его кормить или гладить. Здоровое животное воспринимает человека как угрозу и постарается покинуть это место еще до того, как вы увидели хищника. Если лиса или рысь ведет себя необычно, пытается подойти, это сразу должно быть сигналом: что-то не то. Случаи выхода диких животных в населенные пункты — не редкость. Лисы стали частыми гостями Нижнего Новгорода — животные ищут доступную пищу, включают в свой ежедневный обход территории ближайшие помойки и даже селятся вблизи людского жилья. Такие животные могут стать источником распространения бешенства, которое также уже было зарегистрировано в Нижнем Новгороде.
О каждом таком случае встречи с животными стоит сообщать в Минлесхоз и Комитет ветеринарии, чтобы специалисты переместили хищника в более привычное для него место обитания. А в случае выявления бешенства смогли принять необходимые меры.