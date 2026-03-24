У пяти жителей Красноярска выявили туберкулез после обследования

В Красноярске подвели итоги акции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом. С 16 по 20 марта 1 330 горожан прошли бесплатное обследование — в разных районах Красноярска работали мобильные флюорографы. По итогам акции 17 жителей направили на дополнительные обследования и консультации специалистов. У пяти человек есть подозрения на туберкулез, у десяти — на пневмонию. Двоих направили к онкологу.
— В настоящее время туберкулез излечим почти во всех случаях. В крае для профилактики и лечения туберкулеза выстроена система, от массового скрининга с использованием искусственного интеллекта — до персонализированного лечения и, при необходимости, высокотехнологичной хирургии, — рассказывают в краевом противотуберкулезном диспансере № 1.
Известно, что в регионе сохраняется тенденция к снижению заболеваемости туберкулезом. В 2025 году врачи выявили 947 больных. В 2024-м было на 82 человека больше.