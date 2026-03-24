У пяти жителей Красноярска выявили туберкулез после обследования

В Красноярске подвели итоги акции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом. С 16 по 20 марта 1 330 горожан прошли бесплатное обследование — в разных районах Красноярска работали мобильные флюорографы. По итогам акции 17 жителей направили на дополнительные обследования и консультации специалистов. У пяти человек есть подозрения на туберкулез, у десяти — на пневмонию. Двоих направили к онкологу.