Минздрав планирует использовать искусственный интеллект для рентгена в Беларуси

Источник: Комсомольская правда

Минздрав планирует использовать искусственный интеллект для рентгена в Беларуси. Подробности сообщила директор Республиканского научно-практического центра пульмонологии и фтизиатрии, главный внештатный фтизиатр Министерства здравоохранения Елена Кроткова, передает БелТА.

Она уточнила, что, начиная с середины 2026 года, будет реализовываться проект, связанный с применением искусственного интеллекта на базе учреждений Минска при проведении рентгенологических исследований органов грудной клетки.

Елена Кроткова уточнила, что ИИ должен стать надежным ассистентом врача:

— Обученные нейросети помогут врачу-рентгенологу не пропустить минимальные патологические изменения, обработать огромные массивы данных в максимально короткие сроки.

Директор центра обратила внимание, что это очень важно, особенно в момент проведения массовых профилактических осмотров. По ее словам, в последующем искусственный интеллект намерены использовать для повышения точности диагностики и эффективности скрининга во всех регионах Беларуси.

