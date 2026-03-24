Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителям Ростовской области, пострадавшим от атак БПЛА, выплатили около 70 млн рублей

В Ростовской области более трех тысяч человек получили выплаты из-за атак БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области продолжается реализация программы финансовой поддержки граждан, чье имущество пострадало в результате атак беспилотников. По данным регионального правительства, общая сумма выплат с начала 2025 года уже преодолела отметку в 72 млн рублей. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ-Ростов-на-Дону».

Основной объем помощи пришелся на прошлый год: тогда 67,6 млн рублей распределили между 3,3 тысячами жителей региона. В текущем 2026 году на счета пострадавших переведено еще более 5,1 млн рублей.

Система компенсаций разделена на несколько категорий в зависимости от тяжести ущерба. Предусмотрена личная помощь, в рамках которой каждый пострадавший получает единовременную выплату в размере 15,7 тыс. рублей. Также компенсируются имущественные потери.

Отдельным пунктом стоит новая мера поддержки, введенная губернатором в самом конце 2025 года. Теперь жители Дона могут компенсировать ущерб за поврежденный транспорт. За ремонт автомобиля можно получить до 500 тыс. рублей, а в случае его полного уничтожения — до 1 млн рублей. Точную сумму компенсации устанавливает экспертная комиссия после оценки повреждений.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

