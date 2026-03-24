В Челябинске открылся сезон электросамокатов

С приходом весны в Челябинске вновь начали работу сервисы аренды электросамокатов, а улицы города вновь заполнились как арендными, так и личными средствами индивидуальной мобильности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
На фоне этого уже появилась информация о зафиксированных случаях нарушения правил дорожного движения со стороны пользователей СИМ.
В связи с этим Госавтоинспекция усилила контроль за соблюдением ПДД всеми участниками движения, уделяя особое внимание пользователям СИМ.
Статистика показывает, что в 2025 году в Челябинске за нарушения правил привлекли к административной ответственности 374 водителя электросамокатов. В городе произошло 195 дорожно-транспортных происшествий с участием СИМ, в результате которых 70 человек получили травмы.
Госавтоинспекция Челябинска настоятельно призывает всех пользователей СИМ неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и напоминает, что это является залогом собственной безопасности и безопасности окружающих.