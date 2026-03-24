В Красноярске ищут проектировщика для обновления Театральной площади

На электронной площадке госзакупок сегодня объявили торги по поиску подрядчика на разработку проектно-сметной документации на благоустройство Театральной площади Красноярска и модернизации светомузыкального фонтана. Каждый объект выставлен отдельным лотом, заказчиком работ выступает МАУ «Красгорпарк».
Как рассказали в мэрии, подрядчику будут предоставлены ранее разработанные концепции благоустройства одного из знаковых общественных пространств города. Кроме того, он должен учесть существующие особенности Театральной площади, предусмотреть зоны отдыха, место установки сцены и размещение малых архитектурных форм.
Победителю торгов предстоит разработать и схему озеленения. Электрические сети необходимо «спрятать» под землю, а новые объекты видеонаблюдения интегрировать в систему «Безопасный город». В проекте также должна быть запланирована праздничная иллюминация с разными режимами работы.
«Фонтан на Театральной площади — одна из достопримечательностей Красноярска. Требования к его обновленному облику должны быть соответствующие. Техническим заданием предусмотрено, что подрядчик сначала разрабатывает не менее трех вариантов эскизов, в том числе и видеовизуализацию с режимами работы фонтана, а после — техническое сопровождение. Должна быть подсветка струй и контуров объекта, а система управления — состоять из нескольких режимов, в том числе “шоу”», — рассказал директор МАУ «Красгорпарк» Эдуард Веккессер.
Разработать проектно-сметную документацию победитель торгов должен будет в течение 6 месяцев с момента заключения контракта.
В мэрии отметили, что обновление Театральной площади будет реализовано в рамках подготовки к 400-летию Красноярска. Конкурсные процедуры пройдут в два этапа. Первый — представление эскизных работ, оценивать визуальные решения будет комиссия, куда вошли главный архитектор Красноярска, специалисты департамента социального развития и «Красгорпарка», а также депутаты горсовета. На втором этапе будет оценен опыт компании, предложенная сумма и другие обязательные для процедуры параметры.
