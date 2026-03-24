В Красноярске ищут проектировщика для обновления Театральной площади

«Фонтан на Театральной площади — одна из достопримечательностей Красноярска. Требования к его обновленному облику должны быть соответствующие. Техническим заданием предусмотрено, что подрядчик сначала разрабатывает не менее трех вариантов эскизов, в том числе и видеовизуализацию с режимами работы фонтана, а после — техническое сопровождение. Должна быть подсветка струй и контуров объекта, а система управления — состоять из нескольких режимов, в том числе “шоу”», — рассказал директор МАУ «Красгорпарк» Эдуард Веккессер.